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Сегодня, 10:32

«Трактор» расторг контракт с Шумаковым

Руслан Минаев
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«Трактор» объявил об уходе нападающего Сергея Шумакова. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Шумаков присоединился к клубу в начале октября.

В прошлом сезоне на счету 30-летнего нападающего 38 матчей за «Автомобилист», в которых он набрал 25 (10+15) очков.

Сергей Шумаков
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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