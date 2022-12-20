«Трактор» расторг контракт с Шумаковым

«Трактор» объявил об уходе нападающего Сергея Шумакова. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Шумаков присоединился к клубу в начале октября.

В прошлом сезоне на счету 30-летнего нападающего 38 матчей за «Автомобилист», в которых он набрал 25 (10+15) очков.