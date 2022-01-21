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Сегодня, 13:17

Защитник «Торпедо» Леннстрем сравнил уровень хоккея в России и Северной Америке

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Торпедо» Теодор Леннстрем сравнил уровень хоккея в России и Северной Америке.

«Начнем с того, что сама характеристика игры в этих лигах разная, поэтому трудно сравнивать, где сложнее, а где легче. В АХЛ в основном собраны молодые игроки, которые бегут, бегут и бьются — с ними тоже непросто. Но если говорить об уровне мастерства играющих хоккеистов, то в КХЛ он, конечно, выше. Здесь собраны более мастеровитые ребята, и защитнику с ними труднее справляться.

Какое решение далось сложнее: поехать в Северную Америку или в Россию? Я открыт ко всему новому, для меня нигде нет проблем с адаптацией. И будет правильнее сформулировать этот вопрос по-другому: не какое решение далось сложнее, а, скорее, какое решение далось легче. В обоих случаях я легко определялся с выбором. Всегда мечтал играть за океаном в НХЛ, поэтому, когда возник вариант с АХЛ, сразу согласился, долго не раздумывая. Там я получил игровую практику, определенный опыт, хотя в условиях ковидного сезона трудно назвать его полноценным. Когда появилось предложение из России, где тоже сильная лига, меня, опять же, не мучили сомнения при принятии решения. Одинаково легко адаптировался как в Калифорнии, так и в Нижнем Новгороде, хотя это, понятно, разные места по своей специфике и особенностям. Однако и то, и другое вызывают у меня положительные эмоции», — приводит пресс-служба нижегородцев слова Леннстрема.

В сезоне-2020/21 Леннстрем выступал за «Бэйкерсфилд Кондорс» в АХЛ. 27-летний швед выступает за «Торпедо» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей за нижегородскую команду, на счету хоккеиста 27 (9+18) очков.

Источник: https://hctorpedo.ru/all/17346-teodor-lennstrem-u-menja-k-sebe-ochen-vysokie-trebovanija.html
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