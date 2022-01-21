Рид Буше в 2014 году выпрашивал откровенные фотографии у двух несовершеннолетних девушек

The Athletic сообщает, что Буше в 2014 году выпрашивал откровенные фотографии у двух несовершеннолетних девушек

Нападающий «Локомотива» Рид Буше просил двух несовершеннолетних девушек прислать свои откровенные фотографии.

Как сообщает The Athletic, первой девушке Буше написал в октябре 2014 года, когда ей было 15 лет. Хоккеист спросил канадку, сколько ей лет и после ответа отметил, что она выглядит старше своих лет и посетовал, что она «слишком молода, чтобы сделать все, о чем он попросит».

Через две недели после первой переписки Буше вновь обратился к девушке: «Все еще нет, а?» Она ответила, что ее возраст не изменился.

Канадка, которой сейчас 22 года, отметила, что на тот момент переписка с Буше не казалась ей «чем-то серьезным», но после того, как спортсмен признал себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки, она почувствовала, что обязана рассказать о случившемся.

Другая девушка, которой сейчас 25, рассказала, что в январе 2014 года Буше попросил прислать ему фото ее груди. На тот момент ей было 17 лет. Девушка из Нью-Джерси отметила, что испытала «стыд, отвращение и шок» после общения с хоккеистом.

Памелла Шидлак, адвокат Буше, прокомментировала высказывания девушек: «На основании того, что я знаю, эти обвинения расследованы и признаны необоснованными».

Ранее Буше сам признал себя виновным в насилии на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2011 году. На тот момент самому хоккеисту было 17 лет. Пострадавшая была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов.