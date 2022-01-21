Анттила продлил контракт с «Йокеритом»

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила подписал новый контракт, информирует прес-служба финского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

36-летний хоккеист уже шесть сезонов выступает за «Йокерит» на протяжении шести сезонов. Ранее он играл за новокузнецкий «Металлург».

Всего в КХЛ он провел в 350 матчей и набрал 106 (57+49) очков. В этом сезоне он провел 40 матчей и набрал 11 (6+5) очков.