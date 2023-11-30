Защитник «Спартака» Даниил Орлов: «В этом виде спорта без ошибок никуда»
Защитник «Спартака» Даниил Орлов специально для «СЭ» прокомментировал поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— С чем на ваш взгляд связан проигрыш?
— Недостаточно настроились на игру. Быть может, где-то засмотрелись на таблицу, сами себя наказывали ошибками, и это привело к поражению.
— Выездная серия подходит к концу. Какую оценку можете дать?
— Нехорошие результаты. Из четырех игр — одна победа. Это не может нас радовать. К тому же были важные игры с хорошими соперники, да и сегодня была такая команда, у которой надо было забирать очки. Но, к сожалению, не получилось.
— В игре с «Локомотивом» допустили большие ошибки, после чего вас спустили на звено ниже. Сегодня же ассистировали Порядину. Сделали работу над ошибками?
— Тренерский штаб дал шанс, но где-то допустил ошибку. Нужно перебороть это в себе, все ошибаются. В этом виде спорта без ошибок никуда. Будем идти дальше и побеждать.
— Впереди «Салават Юлаев». Как будете настраиваться?
— Выйдем с чистой головой на новую игру и постараемся забрать два очка.
«Спартак» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 38 играх регулярного чемпионата. «Куньлунь» поднимается на две строчки выше — с 11 места на 9, набрав 31 очко в 39 матчах.
Анна Бирюкова
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|6
|ЦСКА
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|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
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|Динамо Мн
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|15
|20
|34
|9
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|39
|13
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|31
|10
|Сочи
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|22
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|13
|24
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|30.11
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Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
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|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
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|
Сал. Юлаев – Лада
|5 : 2
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Ак Барс – Автомобилист
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|
Куньлунь РС – Спартак
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