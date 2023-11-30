У Радулова родился третий сын

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов в третий раз стал отцом.

У 37-летнего хоккеиста и его жены Анны Бокий родился сын, имя не раскрывается. Для Радулова это третий ребенок: 29 сентября 2020 года у пары родился сын Мирон, от первого брака с гимнасткой Дарьей Дмитриевой у Радулова сын Макар, который родился 11 ноября 2015-го.

В текущем сезоне Радулов провел 32 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.