Защитник СКА Смирнов перешел в минское «Динамо» на правах аренды

Российский защитник Никита Смирнов пополнит состав минского «Динамо»

Как сообщает пресс-служба клуба, в стан «зубров» он перешел из СКА на правах аренды.

20-летний Смирнов с 14 лет находится в системе СКА. В 2019 году защитник дебютировал в МХЛ в составе «СКА-Варягов», затем выступал за «СКА-1946», с которыми выиграл Кубок Харламова в сезоне-2021/22.

В сезоне-2021/22 Смирнов дебютировал в ВХЛ за «СКА-Неву», а в октябре 2021 провел первый матч в КХЛ за СКА. Затем он дебютировал в составе сборной России, когда провел два матча на Кубке Карьяла.