Защитник СКА Никишин увеличил бы число матчей в регулярке КХЛ

Защитник СКА и сборной «России 25» Александр Никишин в интервью «СЭ» выступил за увеличение матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

— У вас получился содержательный сезон: много игр в регулярке, потом плей-офф, а сейчас — сборная. Силы остались?

— Тяжело всегда сразу включаться после паузы. После серии с ЦСКА нам дали отдохнуть, потом собрали сразу на лед. Сначала себя как-то заставляешь, а потом включаешься в игровой ритм и снова получаешь удовольствие от хоккея.

— Насколько тяжело дались 68 матчей в регулярном чемпионате? Это новый опыт для лиги.

— Лично я не так много провел сезонов в КХЛ. Надо, конечно, спрашивать у ребят постарше, но на своем примере могу сказать, что мне приятнее играть, чем тренироваться. Игры через день — это прекрасно. Понятно, что выезды тяжелые, но все скажут, что очень круто и приятно играть через день дома, когда свои болельщики на трибунах. С этого сезона я полюбил больше играть дома, а раньше любил играть на выезде, потому что было интересно смотреть на разную атмосферу везде. Хотел бы, чтобы дальше было еще больше игр в регулярке.

— Сколько? 80 или 82?

— Это уже как КХЛ решит. Если сейчас 68, то пусть будет 76. Наверное, стоит по чуть-чуть добавлять. Но мне кажется, что интереснее, чтобы больше игр было.