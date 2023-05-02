Защитник СКА Никишин: «В следующем году надо кровь из носу обыгрывать ЦСКА и брать кубок»

Защитник СКА Александр Никишин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции (2-4).

— В плей-офф опять случился армейский финал, а СКА снова остался за бортом. Почему не получилось обыграть ЦСКА и выйти в финал?

— Я первый сезон играю за СКА. Они, к сожалению, не первый год проигрывают ЦСКА, но что поделать, если соперник находит нюансы, чтобы победить нашу сильную команду? Считаю, что система в команде улучшается с каждым сезоном. В следующем году надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать кубок. Потому что у нас очень сильная команда. Надо находить новые силы и возможности, чтобы обыгрывать их. Все видели, что мы можем, надо просто подтверждать этот статус.

— По вашим словам складывается мнение, что это была серия абсолютно равных команд, просто ЦСКА был где-то чуть успешнее. Не было какого-то глобального разрыва между соперниками?

— Считаю, что не было. Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас. Было все отлично, когда мы забивали первыми и реализовывали свои моменты, а когда допускали нелепые ошибки или где-то недорабатывали, то получали проигрыши. Потом — разборы, расстройства. Хотели большего, может, это и сказалось.