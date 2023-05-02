Нападающий Аверочкин продлил контракт с ЦСКА на четыре года

Нападающий Матвей Аверочкин продлил контракт с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения 19-летнего хоккеиста рассчитан на четыре года.

Выпускник хоккейной школы ЦСКА провел три сезона за «Красную Армию» и завоевал серебряные медали МХЛ в 2022 году. В сезоне-2021/22 Аверочкин дебютировал в ВХЛ в составе «Звезды», а всего провел за команду 23 матча и набрал 5 (1+4) очков.