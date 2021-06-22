Защитник Орехов покинул «Барыс»

Защитник Валерий Орехов подписал контракт с ХПК, информирует официальный сайт финского клуба. Срок соглашения рассчитан на один год.

В минувшем сезоне 21-летний Орехов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Барыса» и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+3».

В плей-офф на его счету одна передача в одном матче.