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Защитник Орехов покинул «Барыс»

18:06
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Защитник Валерий Орехов подписал контракт с ХПК, информирует официальный сайт финского клуба. Срок соглашения рассчитан на один год.

В минувшем сезоне 21-летний Орехов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Барыса» и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+3».

В плей-офф на его счету одна передача в одном матче.

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