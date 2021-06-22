Саюстов: «Верил, что «Адмирал» вернется и все будет хорошо»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов рассказал, какие цели ставит для себя на следующий сезон.

— Расскажи, как от клуба поступило предложение, долго ли думал?

— Мне позвонил Вадим Аверкин, спортивный директор «Адмирала». Объяснил, что у тренерского штаба и руководства есть ко мне интерес. Очень понравилось четкое и конкретное предложение. Я посоветовался с семьей и решили сказать «да». Все-таки Владивосток для меня почти родной город, — приводит слова Саюстова сайт «Адмирала».

— Какие у тебя воспоминания об «Адмирале», городе, болельщиках?

— Воспоминания о команде и городе самые теплые. Мне все нравилось, даже в других командах я всегда вспоминал Владивосток, приводя его в пример. Болельщики всей душой поддерживают команду, в аэропорту встречают с плакатами. Это невероятно приятно и сильно мотивирует. Появляется желание биться каждый матч.

— Какие задачи на сезон ставишь для себя?

— Всегда самые высокие. Хоккей ведь командный вид спорта, поэтому необходимо четко выполнять задач тренерского штаба. И конечно основная задача — попадание в плей-офф. На Дальнем Востоке к этому особое отношение. От себя жду результативных действий, буду стараться приносить максимальную пользу команде на льду и в раздевалке.

— Следил за ситуацией вокруг клуба?

— Конечно следил. Когда узнал, что команда пропустит сезон, то расстроился. Но ситуация в мире очень неспокойная, это объяснимо. Верил, что клуб вернется и все будет хорошо. И клуб вернулся — это очень здорово!