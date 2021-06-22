«Витязь» заключил контакт с Дамиром Мусиным

«Витязь» усилилась защитником Дамиром Мусиным, выступавшим в минувшем сезоне за московский «Спартак». Срок договора рассчитан на один год, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне за московский «Спартак» Дамир Мусин провел 28 матчей, на его счету 4 результативных передач, показатель полезности «+3».

В 2018 году Дамир Мусин стал обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».