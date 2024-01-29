Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» высказался о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).

— Проиграли сопернику с нижней строчки таблицы, мы должны забирать очки в таких матчах, — начал игрок. — Осталось не так много времени до плей-офф, нужно готовиться.

— С чем связываете такую игру в третьем периоде?

— Мы хорошо играли всю игру, пропустили два ненужных гола. После этих голов соперник встал в оборону. Нужно отметить, что у них сыграл достойно вратарь. Несмотря на нашу игру, мы не смогли забросить именно по этой причине.

Анна Бирюкова