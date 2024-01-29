Защитник «Торпедо» Конюшков рассказал об игре против ударной тройки «Спартака»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3) и рассказал, что для него значит играть с капитанской нашивкой.

— Не скажу, что сегодня ничего не получалось. Соглашусь с нашим главным тренером, играли неплохо, — начал защитник. — После счета 2:2 игра была до первой заброшенной шайбы. К сожалению, она была не наша, поэтому проиграли. Быстро сравнивали, не хотели отступать. Не удалось переломить игру в нашу сторону.

— С чем связано такое скомканое начало? 3 удаления за первые 5 минут.

— Тяжело сказать, удаления были невынужденные. Где-то случайность, когда попадаешь клюшкой по лицу, вряд ли это происходит преднамеренно. Может быть, где-то не хватило концентрации с самых первых минут.

— Возвращение ударной тройки «Спартака» стало сегодня неожиданностью для вас?

— То, что они в полном составе, конечно, хорошо. Никогда не пожелаешь сопернику травм. Хорошо, что они играли, против них интересно играть и нам, и зрителям интересно смотреть. Они хорошо взаимодействуют друг с другом. Тот хоккей, в который они играли, не стал для нас удивлением.

— На данный момент «Спартак» — самый вероятный соперник «Торпедо» в плей-офф. Обращаете уже внимание на соперника в таком ключе?

— Нет, мы не гадаем соперников. Встретимся — будет хорошо, будем играть, радовать болельщиков. Кубковая весна — это такое хорошее время.

— Не первый матч выходите с капитанской нашивкой. Что она значит для вас?

— Прежде всего благодарность организации, что доверяют капитанскую литеру. В принципе ничего не изменилось, у нас каждый лидер, каждый может кто-то сказать. Я и без буквы мог сказать что-то на лавке и в раздевалке. Просто теперь нужно здороваться с судьями и много с ними разговаривать.