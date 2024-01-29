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Сегодня, 22:29

Голкипер «Витязя» Дорожко: «Неважно какой соперник — мы выходим и играем»

Вратарь «Витязя» Дорожко подвел итоги матча с «Динамо» Москва
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Вратарь «Витязя» Максим Дорожко в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:1), в котором отразил 47 бросков.

— Хорошая игра получилась сегодня, живая, — начал игрок. — Командная игра была на уровне, ребята все помогали.

— Насколько было тяжело сегодня с психологической точки зрения? Так как ваша команда опустилась в подвал турнирной таблицы. Не было мысли, что не стоит навязывать борьбу?

— С такими мыслями не выходим никогда. На каждую игру максимально настраиваемся, с мыслями о победе. Не важно какой соперник — мы выходим и играем.

«Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. Клуб из Балашихи прервал серию из трех поражений подряд и с 43 очками занимает последнее, 11-е место, на «Западе».

ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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4 Трактор 57 32 25 70
5 Лада 58 29 29 70
6 Автомобилист 58 32 26 70
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2 Динамо М 57 36 21 77
3 Локомотив 56 36 20 76
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5 Торпедо 56 32 24 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
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