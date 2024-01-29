Вратарь «Витязя» Максим Дорожко в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:1), в котором отразил 47 бросков.

— Хорошая игра получилась сегодня, живая, — начал игрок. — Командная игра была на уровне, ребята все помогали.

— Насколько было тяжело сегодня с психологической точки зрения? Так как ваша команда опустилась в подвал турнирной таблицы. Не было мысли, что не стоит навязывать борьбу?

— С такими мыслями не выходим никогда. На каждую игру максимально настраиваемся, с мыслями о победе. Не важно какой соперник — мы выходим и играем.

«Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. Клуб из Балашихи прервал серию из трех поражений подряд и с 43 очками занимает последнее, 11-е место, на «Западе».