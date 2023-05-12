Мисюль: «Был рад играть за «Локомотив». Спасибо Ярославлю за все»

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, подписавший контракт новичка с «Нью-Джерси», обратился к болельщикам ярославской команды.

«Что скажу болельщикам «Локомотива» на прощание? С самого детства начинал играть в «Локомотиве», — цитирует «Чемпионат» хоккеиста. — Прошел все ступени, от детской школы до главной команды, включая молодежку. Ярославль стал моим родным городом. Очень благодарен всей системе, руководству клуба и всем тренерам, с кем я работал. Благодарен моему первому тренеру Ивану Рудольфовичу Выдрякову. Был рад играть за «Локомотив». Отличное время в моей жизни. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые ходили на все игры и заполняли стадион. В ковидный сезон очень сильно сказалось то, что мы играли без них. Тогда было тяжело, и очень приятно, что, как только разрешили ходить на хоккей, люди вернулись на трибуны. Хотел бы сказать спасибо Ярославлю за все».

22-летний россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2022/23 Мисюль набрал 7 (0+7) очков в 59 матчах за «Локомотив» при полезности «+21». В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».