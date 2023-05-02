Защитник «Локомотива» Мисюль подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» на 2 года

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль подписал 2-летний контракт новичка с «Нью-Джерси», сообщает CapFriendly.

Общая сумма соглашения составляет 1,85 миллиона долларов. Он станет ограниченно свободным агентом в конце сезона-2024/25, когда ему исполнится 24 года.

22-летний россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2022/23 Мисюль набрал 7 (0+7) очков в 59 матчах за ярославский клуб при полезности «+21». В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».