Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев ответил на вопросы журналистов перед вторым раундом плей-офф КХЛ с «Авангардом».

— Как оцените текущее состояние «Металлурга»?

— Отличное состояние. У нас было много времени. Отдохнули и хорошо потренировались. Короткие тренировки, готовимся к матчу, разбираем соперника.

— Какие ощущения от «Авангарда», который ослаб от потери двух ведущих защитников, но компенсирует это агрессивной атакой?

— «Авангард» ничем не удивляет. Играет в один и тот же хоккей много лет, который приносит им пользу. В прошлом году мы играли с ними на этой же стадии. Сейчас сделаем все возможное, чтобы провести эту серию не так, как в том сезоне.

— В прошлом году Шимон Грубец затащил «Авангард» в финал. В этом сезоне он неважно отыграл на Олимпиаде, но, вернувшись в команду, снова показывает топ-уровень. Вы разбирали его дополнительно?

— Когда перед тобой еще пять вратарей ловят все на себя, и очень мало шайб доходят до створа, все голкиперы будут хорошие. Надо доводить шайбу до него. Это принесет свою пользу.

Первый матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится в Магнитогорске 18 марта, начало — в 17.00 (мск).