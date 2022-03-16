Сергей Плотников: «Готовимся к «Динамо» по плану, настрой отличный»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от предстоящей серии с московским «Динамо».

«Настрой отличный, готовимся по плану, отрабатываем все элементы. Только недавно узнали соперника, уже посмотрели короткое видео с разбором. Думаю, что в ближайшее время будут показывать еще. Все отлично, настрой правильный, будем в полной боевой готовности», — приводит слова Плотникова сайт клуба.

Первый матч второго раунда Кубка Гагарина-2021/22 между ЦСКА и «Динамо» пройдет в четверг, 17 марта.

В первом раунде армейцы обыграли ярославский «Локомотив», а бело-голубые выбили из плей-офф «Северсталь».