Защитник Дронов: «Я не подписывал контракт с «Каролиной». Пресс-служба объявила раньше времени»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал, почему не подписал контракт с «Каролиной» и вернулся в КХЛ.

— Ваша заокеанская история получилась запутанной. Сначала вы подписали пробный контракт с «Аризоной».

— Да. Когда началась спецоперация, у клуба появились вопросы, связанные с военным билетом. Когда у некоторых игроков появились проблемы с военкоматами, в «Аризоне» напряглись и попросили меня прилететь. Они были насторожены, сможет ли русский игрок приехать в команду. Попросили меня показаться и потренироваться, что я и сделал. Уже в Америке появилось еще несколько вариантов от других клубов. Но я уже тренировался с «Аризоной». Позанимались дней пять. Генеральный менеджер сказал, что клуб хочет подписать меня, но у них был и свой интерес. Он хотел оформить другую сделку. Потом на меня вышла «Каролина». Решил попробовать себя в «Харрикейнз», так как у них было место под леворукого защитника. Но когда я приехал, они подписали Келвина де Хаана. Ситуация поменялась. Тогда понял, что-либо буду кататься между основой и фарм-клубом, либо проведу весь сезон в АХЛ. Все взвесил и отказался. Говорю сразу: я не подписывал контракт.

— Пресс-служба «Каролины» поторопилась с объявлением?

— Да. Они объявили раньше времени. Из клуба мне сказали, что завтра будут готовы бумаги, и мы подпишем контракт. Я ответил, что подумаю. На следующий день я попросил еще время на раздумье. Потом клуб уже объявил о контракте со мной, но я не подписывал никакие бумаги. Когда определился, сказал, что отказываюсь от предложения.

— Как отреагировал клуб?

— Не знаю. Агент не сказал их реакцию. А я и не спрашивал. Контракта не было. Поэтому мы так легко и разошлись. Если бы подписал соглашение, то поехал бы в фарм-клуб и вряд ли бы сейчас вернулся. Метания между лигами — это не то. Пришлось бы доигрывать сезон там. Решил, что лучше играть в КХЛ и стараться выиграть Кубок Гагарина.

«Каролина» объявила о подписании контракта с 24-летним Дроновым 4 октября, но 2 дня спустя стало известно о расторжении соглашения. 15 октября россиянин вернулся в «Металлург».

Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»