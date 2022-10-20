Дронов — о травмах: «Желание всегда выигрывать борьбу ставило меня в неудобные ситуации»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал о перенесенных травмах.
— Перед отъездом за океан беспокоила ваша травматичность. Сейчас чувствуете, что с телом полный порядок?
— Дело не в теле. Если посмотрите все мои травмы, то увидите, что от таких столкновений любой игрок получит повреждение. Это неудачное стечение обстоятельств. Желание всегда выигрывать борьбу ставило меня в неудобные ситуации. Как будто у меня отсутствует инстинкт самосохранения. Сейчас стал взрослее и опытнее, смотрю на это по-другому. Знаю, что об этом даже пишут болельщики.
— Иногда вас называют хрустальным.
— Читал, да. Для меня главный показатель — что я выхожу и играю на неплохом уровне после травм. Не сдаюсь и не опускаю руки, хотя травмы были серьезные.
— Нет чувства тревоги, когда идете к борту?
— Нет. Если бояться играть у борта, тогда лучше не выходить на лед. Каждый должен чем-то жертвовать и не бояться получить травму, если команда рассчитывает на победы.
Ранее 24-летний россиянин не исключил, что вновь попробует свои силы в НХЛ.
Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»
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