Дронов — о переговорах с клубами НХЛ: «Если предлагается контракт, то надо понимать место, где на меня рассчитывают»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал, что не закрывает дорогу в Северную Америку.

— Контракт до конца сезона с «Металлургом» предполагает, что через год вы снова планируете поехать в Северную Америку?

— Посмотрим, будут ли предложения. Сейчас я получил определенный опыт по ведению переговоров. Мне будет легче выбирать клуб. Не закрываю путь в НХЛ.

— Эта поездка не отняла желание играть за океаном?

— Нет. Я ни на кого не обижен. Это мое решение — вернуться в «Металлург». Я мог и остаться. За время в «Каролине» узнал много новой информации о тренировках, игре, тактике. В Америке надо всегда играть плотно. Тренеры были довольны мной. Надо перенести это в Россию. Понимаю, не все их фишки сработают здесь. Надо с умом внедрить все, что узнал в Америке.

— Теперь вы поняли, как ведутся переговоры с клубами НХЛ. В следующий раз по-другому будете ставить свою позицию?

— Да, жестче. Если предлагается контракт, то надо понимать место, где клуб на меня рассчитывает.

В межсезонье Дронов попытался пробиться в НХЛ. 4 октября «Каролина» объявила о заключении контракта с россиянином, однако через 2 дня соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 2 недели спустя 24-летний россиянин вернулся в «Металлург».

Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»