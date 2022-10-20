Дронов — о переговорах с клубами НХЛ: «Если предлагается контракт, то надо понимать место, где на меня рассчитывают»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал, что не закрывает дорогу в Северную Америку.
— Контракт до конца сезона с «Металлургом» предполагает, что через год вы снова планируете поехать в Северную Америку?
— Посмотрим, будут ли предложения. Сейчас я получил определенный опыт по ведению переговоров. Мне будет легче выбирать клуб. Не закрываю путь в НХЛ.
— Эта поездка не отняла желание играть за океаном?
— Нет. Я ни на кого не обижен. Это мое решение — вернуться в «Металлург». Я мог и остаться. За время в «Каролине» узнал много новой информации о тренировках, игре, тактике. В Америке надо всегда играть плотно. Тренеры были довольны мной. Надо перенести это в Россию. Понимаю, не все их фишки сработают здесь. Надо с умом внедрить все, что узнал в Америке.
— Теперь вы поняли, как ведутся переговоры с клубами НХЛ. В следующий раз по-другому будете ставить свою позицию?
— Да, жестче. Если предлагается контракт, то надо понимать место, где клуб на меня рассчитывает.
В межсезонье Дронов попытался пробиться в НХЛ. 4 октября «Каролина» объявила о заключении контракта с россиянином, однако через 2 дня соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 2 недели спустя 24-летний россиянин вернулся в «Металлург».
Полностью интервью Дронова будет в ближайшее время опубликовано на сайте «СЭ»
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|19
|12
|7
|27
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Витязь
|21
|10
|11
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|20
|9
|11
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|18
|3
|15
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|19
|11
|8
|25
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
|20.10
|12:00
|
Амур – Витязь
|3 : 2
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|20.10
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -