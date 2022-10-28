Защитник «Металлурга» Минулин: «Челябинск против Магнитки — всегда дерби»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Мы начали осторожно, немного робко в первом периоде. Затем провели хороший второй период. В третьем немного ушли в откат. Надо было идти в прессинг. Могли упустить победу, но сдержали соперника.
— Откат в третьем периоде — это установка тренера?
— Не сказал бы. Была установка — сыграть построже. Возможно, сказалась успокоенность. Мы вели в три шайбы. Это могло нас наказать.
— Что помогло так уверенно провести второй период: вы закрывали соперника в зоне и забили хорошие голы?
— Мы хорошо двигали шайбу вперед. Накладывали смены. Три-четыре отрезка наложили на одну пятерку. Это и дало результат.
— Илье Проскурякову «Металлург» забил четыре гола, а по воротам Алексея Мельничука за третий период сделал всего один бросок. Это так повлияла замена вратаря?
— Честно, даже не обратил внимания на это. Просто совпадение, что Мельничуку бросили только один раз.
— Вы почувствовали сегодня атмосферу «Уральского дерби»?
— Да. Без разницы, кто на какой строчке находится в таблице. Челябинск против Магнитки — всегда дерби, всегда зрелищный и красивый хоккей. Спасибо всем болельщикам, которые пришли на матч. Их было слышно. Надеюсь, мы увидим их в следующих играх.
«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. Команда из Челябинска занимает 9-е место (21 очко).
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|15
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|Динамо Мн
|23
|9
|14
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|24
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|16
|19
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
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|14
|8
|31
|4
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|13
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|28
|5
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|6
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|24
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|13
|23
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|Ак Барс
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|22
|8
|Авангард
|23
|9
|14
|21
|9
|Трактор
|24
|9
|15
|21
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|19
|11
|Амур
|22
|7
|15
|18
|28.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|0 : 1 ОТ
|28.10
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Куньлунь – Нефтехимик
|- : -
|28.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|28.10
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -