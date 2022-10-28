«Металлург» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Трактор»

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«Металлург» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе клуба из Магнитогорска отличились Егор Яковлев, Николай Голдобин, оформивший дубль, и Григорий Дронов.

У «Трактора» шайбы забросили Антон Бурдасов, Алексей Бывальцев и Сергей Калинин.

«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. Команда из Челябинска занимает 9-е место (21 очко).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы: Бурдасов — 10 (Калинин, Бывальцев), 4:09 — 0:1. Яковлев — 5 (Акользин), 6:20 — 1:1. Голдобин — 7 (бол., Карпов, Яковлев), 10:46 — 2:1. Дронов — 1 (Карпов), 31:02 — 3:1. Голдобин — 8 (Карпов), 37:05 — 4:1. Бывальцев — 7, 48:58 — 4:2. Калинин — 5 (бол., Телегин, Бурдасов), 53:08 — 4:3.

Вратари: Паскуале — Проскуряков (Мельничук, 37:05, 59:05).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (12+14+1) — 29 (11+5+13).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

28 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.