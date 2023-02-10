Маклюков — о кризисе «Магнитки»: «Внутри команды чувствуется, что сейчас играем с другим отношением»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» ответил на вопросы об игровом кризисе команды.
— «Металлург» попал в игровой кризис. Победы чередовались с сериями поражений. Есть уверенность, что ситуация налаживается?
— Как Гриша Дронов сказал пару дней назад: будем на это надеяться. Уверенности пока что нет. Результат матча с «Витязем» тому подтверждение. Но думаю, мы двигаемся в правильном направлении.
— Вы можете объяснить, почему это направление правильное?
— Даже не знаю. Сейчас по сравнению с теми провальными матчами мы больше играем друг за друга, больше блокируем шайб, более дружные. С трибун этого, наверное, не видно, но внутри команды чувствуется, что сейчас играем с другим отношением.
— Как изменился тренировочный процесс после отставки Дмитрия Рябыкина?
— Мы относительно долго работали с Дмитрием Анатольевичем. Запомнили упражнения — что-то оставили, что-то делаем свое в зависимости от будущего соперника. В плане тренировочного процесса сильных изменений не было.
«Металлург» после 61 матча находится на третьей строчке «Востока» (75 очков).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -