Бывший тренер «Авангарда» Канарейкин предложил реформу плей-офф в КХЛ
Бывший советский хоккеист, экс-главный тренер «Авангарда», «Спартака» Федор Канарейкин представил свое видение реформы плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Я по поводу очков не знаю, что сказать. Пусть думают, какая система лучше. А по плей-офф я хочу предложить, чтобы команды Западной и Восточной конференции начали, скажем так, перехлестный плей-офф. Мне кажется, будет интересно, потому что трибуны будут полными. Команды, которые друг с другом в регулярке играют меньше, будут привлекать интерес зрителей. Надо начать с первого по 16-е место в очковой, так сказать, расстановке и эти команды должны начать встречаться с первой стадии. Таким образом, у лиги появится дополнительный импульс и посмотреть, как «Восток» с «Западом» будет выглядеть на более ранних стадиях, а не только в финале. Я имею в виду. Выходят сейчас в плей-офф по 8 команд от «Запада» и «Востока». Эти набранные очки, которые у них имеются, они просто выстраиваются в таблице по набранным очкам. На первой стадии СКА встретится, допустим, с «Амуром» или «Нефтехимиком». Кто там выйдет с 16-го места. Возможно, тот же «Спартак» или «Северсталь», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -