Защитник «Магнитки» Маклюков — о продлении контракта: «Не вижу лучших вариантов»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» прокомментировал продление контракта с клубом на два года.
— На днях вы продлили контракт с «Металлургом». Важно было сделать это до открытия рынка?
— Не столько важно. С начала сезона думал, что, если клуб предложит мне контракт, то я соглашусь. Меня все устраивает. Я не такой человек, чтобы часто менять клубы. Четыре года я отыграл в системе «Динамо». Четыре года — в «Барысе» до крайней ситуации. Пока все хорошо, и мне предлагали контракт (не говорим о деньгах), я оставался с удовольствием. В «Металлурге» шикарная организация. Здесь есть все для побед, игры и достижения цели, о которой мы все говорим. Не вижу лучших вариантов.
— Переговоры прошли быстро?
— Да. Сергей Юрьевич [Гомоляко, спортивный директор] в интервью сказал, что мы достаточно быстро согласились на условия.
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