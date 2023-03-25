Защитник ЦСКА Провольнев — о поражении «Локомотиву»: «Сделаем выводы и будем двигаться дальше»
Защитник ЦСКА Владислав Провольнев прокомментировал поражение от «Локомотива» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина (0:1).
— Играли сегодня как обычно, пытались сыграть поактивнее, обидный гол пропустили в меньшинстве. Ничего, сделаем выводы и будем двигаться дальше.
— Сложилось впечатление, что у ЦСКА был шанс на ошибку, поэтому не было рвения сегодня, частенько академичная была игра.
— Да я бы не сказал, что академично сыграли, постарались идти вперед, более активно в атаке сыграть, поспокойнее в обороне, без ошибок. Но, к сожалению, пропустили.
— В меньшинстве нехарактерный гол пропустили. Была ли недоработка?
— Я бы не сказал, что недоработка, я думаю, что она удачно отскочила на крюк игрока «Локомотива», он бросил и попал.
— Вы выходите часто в большинстве. Сегодня не складывалась реализация «лишнего».
— Большинство — важный компонент, к сожалению, сегодня не забили, но и не очень много большинства сегодня было.
— Можно ли сказать, что после эпизода в концовке, когда было столкновение с Исаевым, команду захлестнули эмоции? И это привело к пропущенный шайбе?
— Я думаю, там случайно Даррен клюшкой сунул, наступили на клюшку и удаление. Не сказал бы, что была грубая ошибка.
ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.
Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1