Никитин о победе над ЦСКА: «Сегодня мы были более последовательны»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Заслужили играть следующий матч. Всегда есть, над чем работать. Сегодня мы были более последовательны. Тяжелая серия, соперник опытный. Цена импульсов очень высока. Сегодня мы были в этом лучше, поэтому победили. 100% — это практический опыт, это ступенька для нас. Следующая игра будет нелегче. Цена следующего матча такая же. Лучше момента для роста команды не придумаешь. Потасовка Исаева? Для него это также опыт, он молодой парень. Только дураки не учатся на своих ошибках. Рашит (Давыдов — тренер вратарей) с ним переговорит, подскажет. Мы не ждали ошибки ЦСКА, мы создавали моменты, но перед третьим периодом сказали, что цена ошибки высока. Нужно не бояться ошибаться, а хотеть выиграть. Аверин? Он опытный парень, взрослый. Он внес определенную солидность, нам это нужно», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.