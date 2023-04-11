Защитник Бирюков о хоккее в КХЛ: «Сейчас идет тенденция на комбинационный стиль»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением об изменении игрового стиля у команд Континентальной хоккейной лиги.
— Поклонники советского хоккея с переходом на канадскую площадку связывали утрату нашего стиля: комбинационного, размашистого. Мол, сейчас играют прямолинейно. Это правда так?
— Думаю, нет. Какое-то время так было, но сейчас идет тенденция на комбинационный стиль. Посмотрите на «Торпедо», которое играло в быстрый и атакующий хоккей.
«Салават Юлаев» старался играть от атаки. Понятно, что не весь сезон, но последние матчи чемпионата мы показывали комбинационный хоккей. То же самое в НХЛ. За океаном взяли лучшее от советского хоккея. В лиге много техничных, быстрых, умных игроков. И не таких габаритных. Раньше в НХЛ сложно было пробиться с ростом меньше 180 сантиметров. Сейчас — не так. Поменялись правила. Изменения подталкивают к другому хоккею: более скоростному и техничному. Любое наложение клюшки на соперника — это две минуты. А большинство и меньшинство — 50 процентов успеха команды. Техническая оснащенность игроков серьезно повысилась.
— Многие восхищаются игрой «Торпедо». Команда действительно задала новый тренд?
— Мне кажется, в «Торпедо» привили часть советского хоккея. Их тренеры — великие люди, которые играли в этот хоккей. Плюс сейчас добавилась скорость. «Торпедо», конечно, молодцы, но когда они добьются больших результатов — например, выйдут в финал, — тогда покажут, что метод работает в правильном направлении. Тогда, возможно, большинство команд лиги перейдут на такой стиль.
— Выход в финал зависит не только от стиля, но и от возможностей клуба. С бюджетом «Торпедо» сложно рассчитывать на такую цель.
— Понимаю это. Все идет от бюджета и задачи на сезон. Все в совокупности определяет то, как команда играет и на что претендует.
В сезоне-2022/23 «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -