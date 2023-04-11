Защитник Бирюков: «Мне повезло играть с Юшкевичем, Королевым и Сергеем Федоровым»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил времена выступления в магнитогорском «Металлурге» в середине 2000-х годов.
— Если вспомнить время, когда вы только зашли в основу «Металлурга», вам тоже пришлось пройти подобный этап, как сейчас Цулыгину.
— Однозначно.
— В обороне с вами играли Атюшов, Варламов.
— Юшкевич еще. Королев. Когда мы пришли в команду, приехали ребята из НХЛ. Следили, как они готовились к играм, как вели себя в раздевалке и в жизни. Очень здорово, что мы попали с ними в одно время. Они многому научили нас. То же самое скажу про Сергея Федорова, когда он перешел в «Металлург». Смотрели за тем, как он тренируется, что говорит. За такими людьми всегда надо следить и брать что-то для себя. Колоссальный опыт! Повезло, что мы играли с ними.
— Вспомните фишку энхаэловцев, которая вам даже в голову прийти не могла. Мне рассказывали, как Сергей Федоров пользовался отдельной баней.
— Серега — да, экспериментировал. В день игры после раскатки мог пойти в тренажерный зал и хорошо позаниматься.
— В день игры?
— Именно. Или сходить в баню. Он не останавливался, постоянно экспериментировал. Казалось бы, столько лет человеку, а он ищет что-то новое. Помню, как разминался перед игрой Дмитрий Юшкевич. У нас как принято? Кто-то в мячик играет, кто-то растянется. Я захожу в зал, а Дмитрий приседает со штангой 100 килограммов. Я поразился! У Дмитрия, конечно, тело элитного атлета. Много общались с Игорем Королевым. Он говорил нам, молодым, что чем старше становишься, тем больше надо тренироваться. Тогда это не укладывалось в голове. В молодости мы за неделю до сборов побегали кроссы — и готовы к предсезонке. А чем старше становился, тем больше понимал, о чем говорил Игорь. Нужно постоянно держать организм в тонусе.
Бирюков — воспитанник «Металлурга», он выступал за клуб до 2020 года, после чего перешел в «Салават Юлаев».
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Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
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Ак Барс - Нефтехимик
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|19:00
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