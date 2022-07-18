Защитник Бэйлен не явился на предсезонные сборы «Трактора»
«Трактор» начал подготовку к очередному сезону КХЛ. Вместе с командой приступил к подготовке финский форвард Тему Пулккинен.
В подвешенном состоянии остается вопрос с Ником Бэйленым. Он так и не появился в расположение клуба. Хотя в заявке команды на предсезонную подготовку этот защитник числится.
«Команда начала предсезонный сбор вовремя. Причины отсутствия Ника Бэйлена мне неизвестны. Селекция идет, она не прекращалась. По приглашению других легионеров пока сказать что-то определенное мне сложно. Я рад каждому хорошему игроку, — прокомментировал ситуацию главный тренер команды Анвар Гатиятулин «КП-Челябинск».
Также в команду еще не вернулся тренер вратарей Симо Вехвилайнен.
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|Динамо М
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|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
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|Торпедо
|0
|0
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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