«Витязь» расторг контракт с канадским форвардом по инициативе игрока

Как ранее сообщал «СЭ», «Витязь» расторг контракт с канадским форвардом Даниэлем Одеттом. Соглашение расторгнуто по инициативе игрока, информирует сайт клуба.

На счету 26-летнего Одетта 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «-5».

Концовку сезона-2021/22 Одетт провел в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей, набрав в них 9 (2+7) очков при полезности «-2».

Ранее канадец подписал новое соглашение с клубом, но сейчас отказался ехать в Россию.