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Билялов: «Главное — не «сухие» игры, а победы, они к нам потихоньку приходят»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:0).

— Спасибо ребятам за «сухарь», много шайб на себя ловили. Главное — не «сухие» игры, а победы, они к нам потихоньку приходят. С каждой игрой надо добавлять, особенно в обороне. Этот компонент потихоньку налаживается поэтому, возможно, стали меньше пропускать.

— Что изменилось внутри команды после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера?

— Дисциплина внутри раздевалки и за ее пределами. И оборона. Пока это, наверное, самые важные аспекты.

— В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов, успели вспомнить работу с ним?

— Постоянно были с ним на связи, когда он вернулся в тренерский штаб, то стал больше времени работать со мной. Возможно, его приход тоже повлиял и на раздевалку, и на меня.

— Зинэтула Хайдярович поменялся за эти 3,5 года?

— Думаю, даже помолодел (смеется). Нет, не поменялся. Остался таким же, каким был: честность, дисциплина, труд.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23062
Тимур Билялов
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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