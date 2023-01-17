Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:03

Защитник «Ак Барса» Токранов — о матче с «Адмиралом»: «Игра такая, очень не очень»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Если честно, очень устал, поэтому буду краток: игра такая, очень не очень. Зачем было столько удаляться и в итоге догонять? Неправильная игра. Где-то не доработали и поэтому удалились. За счет чего добавили в концовке? Бросали, забили. Давление было, от каждого шли броски.

Как игра Билялова? Сотая победа в лиге. Рады за него, но главное победа команды, а не личные достижения», — приводит слова Токранова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Токранов провел 23 матча в регулярном чемпионате, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

«Ак Барс» занимает шестое место на «Востоке» с 62 очками 51 матче.

Источник: Metaratings
Василий Токранов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Торпедо» — «Динамо» Москва, ЦСКА — СКА и другие матчи 17 января

Форвард «Адмирала» Гутик заявил, что пытается зацепиться за шанс регулярно попадать в состав
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 52 31 21 66
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 52 27 25 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
17.01 19:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
17.01 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости