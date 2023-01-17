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Сегодня, 09:35

КХЛ: «Торпедо» — «Динамо» Москва, ЦСКА — СКА и другие матчи 17 января

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ЦСКА на своем льду примет СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

17 января, вторник

19.00 (мск) «Куньлунь» — «Локомотив»

19.00 «Торпедо» — «Динамо» (Москва)

19.10 «Динамо» (Минск) — «Северсталь»

19.30 «Спартак» — «Автомобилист»

19.30 ЦСКА — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 52 31 21 66
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 52 27 25 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
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17.01 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
17.01 19:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
17.01 19:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
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