КХЛ: «Торпедо» — «Динамо» Москва, ЦСКА — СКА и другие матчи 17 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

17 января, вторник

19.00 (мск) «Куньлунь» — «Локомотив»

19.00 «Торпедо» — «Динамо» (Москва)

19.10 «Динамо» (Минск) — «Северсталь»

19.30 «Спартак» — «Автомобилист»

19.30 ЦСКА — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут