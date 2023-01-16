Тамбиев: «Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Я вредный, они вредные. В этом году у нас такая философия»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2 Б).

— Считаю, мы выглядели достойно. Ребята выполнили установку на игру, системность игры принесла очко, но могла и два. В концовке не доработали в паре моментов, соперник снял вратаря и наказал. Доволен командой, ее самоотдачей. Улыбаемся, летим в Хабаровск.

— Ожидали, что «Ак Барс» сегодня сыграет инертно?

— Я не могу комментировать игру соперника. Мы готовились, разбирали «Ак Барс». Этот вопрос лучше адресовать их тренерскому штабу.

— Игроки «Ак Барса» называли игру «Адмирала» вязкой, тягучей. Как можете это прокомментировать?

— Противной, да? Я тренер противный, команда в противный хоккей играет. Я вредный, они вредные (смеется). В этом году у нас такая философия. Вот такая команда.

— Почему решили заменить вратаря перед серией буллитов?

— Это решение тренера вратарей, я ему полностью доверяю. Он решил поставить Никиту.

— Вы довольны игрой Серебрякова в серии буллитов?

— Я доволен Никитой Серебряковым.

— Можно назвать «Ак Барс» Билялетдинова аккуратной командой?

— Сейчас «Ак Барс» играет дисциплинированно, системно. Мы долго его разбирали, многое поменялось со времен Знарка: в раскате, атаке, позиционной обороне. Видна рука нового тренера. Удивился, что сегодня они столько удалений нахватались.