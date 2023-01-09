Василий Токранов: «В моменте с голом оценил ситуацию, решил бросить с кистей»

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 Б) и рассказал о своем голе.

— Хорошая игра, начало немного не получилось, во втором периоде добавили, третий же провели нормально.

— Вспомните детали первого гола команды.

— Играли в большинстве, вошли в чужую зону, накатили на ворота. Я бросил — Радул [Александр Радулов] подставил клюшку, подправил.

— Расскажите о своей шайбе.

— Тоже вкатились в зону соперника, оценил ситуацию, решил бросить с кистей, шайба оказалась в воротах.