Черкас считает, что Гранту больше подходит стиль «Барыса»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас, завоевавший в сезоне-1986/87 бронзу чемпионата СССР в составе ленинградской команды, рассказал по каким причинам канадский защитник Алекс Грант оказался не нужен армейскому клубу.

«Хочется порадоваться за Гранта. В СКА у него не очень получалось, хотя на канадца рассчитывали как на человека, который бросками от синей линии будет решать. Но не хватало ему быстроты, не вписывался в динамику команды. Стиль «Барыса», наверное, Гранту больше подходит. Но вы не забывайте, где «Барыс» и где СКА. Требования в этих командах совершенно разные. Что чувствует вратарь когда ему забивает один и тот же игрок? Бывает так, что у вратаря не идет. Вчера Серебрякова поменяли в воротах, но вообще он играет за «Адмирал» в этом сезоне хорошо. Благодаря ему, команда набирает очки. Просто у вратарей бывают черные дни. По себе знаю: вроде все делаешь правильно, выкатываешься, закрываешь угол, а шайба все равно проходит», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

33-летний канадец перешел в «Барыс» из СКА в ноябре 2022 года в результате обмена на денежную компенсацию.

Он стал первым игроком обороны, кому удался покер в лиге в матче с «Адмиралом» (5:1).