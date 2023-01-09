Черкас считает, что Гранту больше подходит стиль «Барыса»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас, завоевавший в сезоне-1986/87 бронзу чемпионата СССР в составе ленинградской команды, рассказал по каким причинам канадский защитник Алекс Грант оказался не нужен армейскому клубу.
«Хочется порадоваться за Гранта. В СКА у него не очень получалось, хотя на канадца рассчитывали как на человека, который бросками от синей линии будет решать. Но не хватало ему быстроты, не вписывался в динамику команды. Стиль «Барыса», наверное, Гранту больше подходит. Но вы не забывайте, где «Барыс» и где СКА. Требования в этих командах совершенно разные. Что чувствует вратарь когда ему забивает один и тот же игрок? Бывает так, что у вратаря не идет. Вчера Серебрякова поменяли в воротах, но вообще он играет за «Адмирал» в этом сезоне хорошо. Благодаря ему, команда набирает очки. Просто у вратарей бывают черные дни. По себе знаю: вроде все делаешь правильно, выкатываешься, закрываешь угол, а шайба все равно проходит», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
33-летний канадец перешел в «Барыс» из СКА в ноябре 2022 года в результате обмена на денежную компенсацию.
Он стал первым игроком обороны, кому удался покер в лиге в матче с «Адмиралом» (5:1).
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