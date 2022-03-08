Кэмпфер: «Хартли сказал, что у него на скамейке есть несколько парней, которые будут охотиться за мной»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (3:2 ОТ).

— Очень крутая волевая победа получилась для нашей команды. Нам она очень сильно была нужна. Считаю, что мы диктовали ход игры, диктовали давление и вообще, контролировали большую часть игры. У соперника было две удачных контратаки.

— О чем говорили с Бобом Хартли?

— А что он сказал вам?

— Сказал, что спросил, как дела у Петрова.

— Это не то, что сказал мне Боб Хартли, давайте сделаем так, чтобы это было под запись. Он сказал, что у него на скамейке есть несколько парней, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Там не было ни слова о здоровье Петрова.

— Как можно оценить тот факт, что серия перешла в такую борьбу?

— Это плей-офф, команды играют в силовой хоккей. У этих команд есть история противостояний, которая началась еще задолго до моего прихода, два года подряд они встречаются в плей-офф, поэтому такой хоккей ожидаем.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч серии состоится 10 марта в Казани.