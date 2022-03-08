Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:56

Кэмпфер: «Хартли сказал, что у него на скамейке есть несколько парней, которые будут охотиться за мной»

Защитник «Ак Барса» рассказал об угрозах со стороны тренера «Авангарда»
Надежда Тонконог
Корреспондент

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (3:2 ОТ).

— Очень крутая волевая победа получилась для нашей команды. Нам она очень сильно была нужна. Считаю, что мы диктовали ход игры, диктовали давление и вообще, контролировали большую часть игры. У соперника было две удачных контратаки.

— О чем говорили с Бобом Хартли?

— А что он сказал вам?

— Сказал, что спросил, как дела у Петрова.

— Это не то, что сказал мне Боб Хартли, давайте сделаем так, чтобы это было под запись. Он сказал, что у него на скамейке есть несколько парней, которые будут охотиться за мной в третьем периоде. Там не было ни слова о здоровье Петрова.

— Как можно оценить тот факт, что серия перешла в такую борьбу?

— Это плей-офф, команды играют в силовой хоккей. У этих команд есть история противостояний, которая началась еще задолго до моего прихода, два года подряд они встречаются в плей-офф, поэтому такой хоккей ожидаем.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч серии состоится 10 марта в Казани.

Стивен Кэмпфер
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Андрей Миронов о серии с «Северсталью»: «Все самое интересное впереди»
Разин о серии с «Динамо»: «Побоялись выиграть. Все начинается с нуля»
Кудашов: «Не предполагали, что серия будет легкая. Наоборот, настраивались на длинную»
Туктамышева выступила с прокатом перед матчем плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»
Ротенберг: «Сейчас немного отдохнем и будем разбирать «Спартак»
Нападающий СКА Волков назвал ключевой момент четвертого матча серии плей-офф с минским «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хартли: «Возможно, некое отчаяние сегодня пошло «Ак Барсу» на пользу»

Ротенберг подвел итоги серии плей-офф с минским «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
1 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
8.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 3 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости