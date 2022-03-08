Хартли: «Возможно, некое отчаяние сегодня пошло «Ак Барсу» на пользу»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
— Хороший матч, были и взлеты, и падения, и разные эмоции на протяжении трех периодов. У них нужный игрок оказался в нужное время с шайбой и получился идеальный гол, победный гол.
— «Ак Барс» был лучше заряжен на игру, так как не имел права на ошибку, поэтому и выиграл. Вы согласны со мной?
— Некое отчаяние, которое они сегодня испытывали, оно, возможно, пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, и, наверное, это действует в любом спорте. Но нужно отдать им должное, они сегодня хорошо сыграли.
— «Авангард» выиграл 6 овертаймов подряд, 3 из них у «Ак Барса». Можно ли вечно выигрывать овертаймы и в чем вообще секрет?
— Думаю, когда игра переходит в овертайм, здесь нужен лишь один момент с ничейной шайбой, и у нас были моменты, но проблема в том, что мы не смогли довести их до конца, до гола. А у них же получилось это сделать Кагарлицкому. Вообще, в целом я не заостряю внимания на победных сериях в овертайме, потому что главное, что имеет значение, это то, что мы знаем, что наша команда в хорошей физической форме, и мы можем выдержать и один, и два, и три овертайма, с этим никаких проблем не будет. Сегодня повезло противнику, и они заслуженно одержали победу.
— Сегодня отсутствовал Якупов. В чем причина?
— Он сегодня был неспособен играть.
— В этой серии у команды проседает игра во вторых периода и не идет большинство. Чем это можно объяснить?
— Что касается большинства, не так часто получается играть в большинстве, но мы уверены в наших ребятах и знаем, что сможем улучшить этот показатель. Наверное, в этой серии большинство и голы в большинстве не самый ключевой момент, поскольку противник действительно серьезный, и в равных составах против него нелегко. Когда дело доходит до плей-офф, здесь сложно что-то предсказать, допустим, в следующем матче мы возьмем тогда забросим 2 или 3 шайбы в большинстве. Главное, что мы полностью доверяем нашим ребятам и полагаемся на них. Им сейчас нужна эта поддержка, и мы ее будем им оказывать.
— После второго периода вы подозвали к себе Кэмпфера, что вы с ним обсуждали, если не секрет?
— Просто спросил, как дела у Петрова.
— Почему вы решили сегодня играть от обороны?
— У нас всегда один стиль игры.
Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч серии состоится 10 марта в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4