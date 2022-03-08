Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:53

Хартли: «Возможно, некое отчаяние сегодня пошло «Ак Барсу» на пользу»

Хартли прокомментировал поражение «Авангарда» в четвертом матче серии против «Ак Барса»
Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

— Хороший матч, были и взлеты, и падения, и разные эмоции на протяжении трех периодов. У них нужный игрок оказался в нужное время с шайбой и получился идеальный гол, победный гол.

— «Ак Барс» был лучше заряжен на игру, так как не имел права на ошибку, поэтому и выиграл. Вы согласны со мной?

— Некое отчаяние, которое они сегодня испытывали, оно, возможно, пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, и, наверное, это действует в любом спорте. Но нужно отдать им должное, они сегодня хорошо сыграли.

— «Авангард» выиграл 6 овертаймов подряд, 3 из них у «Ак Барса». Можно ли вечно выигрывать овертаймы и в чем вообще секрет?

— Думаю, когда игра переходит в овертайм, здесь нужен лишь один момент с ничейной шайбой, и у нас были моменты, но проблема в том, что мы не смогли довести их до конца, до гола. А у них же получилось это сделать Кагарлицкому. Вообще, в целом я не заостряю внимания на победных сериях в овертайме, потому что главное, что имеет значение, это то, что мы знаем, что наша команда в хорошей физической форме, и мы можем выдержать и один, и два, и три овертайма, с этим никаких проблем не будет. Сегодня повезло противнику, и они заслуженно одержали победу.

— Сегодня отсутствовал Якупов. В чем причина?

— Он сегодня был неспособен играть.

— В этой серии у команды проседает игра во вторых периода и не идет большинство. Чем это можно объяснить?

— Что касается большинства, не так часто получается играть в большинстве, но мы уверены в наших ребятах и знаем, что сможем улучшить этот показатель. Наверное, в этой серии большинство и голы в большинстве не самый ключевой момент, поскольку противник действительно серьезный, и в равных составах против него нелегко. Когда дело доходит до плей-офф, здесь сложно что-то предсказать, допустим, в следующем матче мы возьмем тогда забросим 2 или 3 шайбы в большинстве. Главное, что мы полностью доверяем нашим ребятам и полагаемся на них. Им сейчас нужна эта поддержка, и мы ее будем им оказывать.

— После второго периода вы подозвали к себе Кэмпфера, что вы с ним обсуждали, если не секрет?

— Просто спросил, как дела у Петрова.

— Почему вы решили сегодня играть от обороны?

— У нас всегда один стиль игры.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч серии состоится 10 марта в Казани.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Боб Хартли
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ

Кэмпфер: «Хартли сказал, что у него на скамейке есть несколько парней, которые будут охотиться за мной»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
1 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
8.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 3 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости