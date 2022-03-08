Хартли: «Возможно, некое отчаяние сегодня пошло «Ак Барсу» на пользу»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

— Хороший матч, были и взлеты, и падения, и разные эмоции на протяжении трех периодов. У них нужный игрок оказался в нужное время с шайбой и получился идеальный гол, победный гол.

— «Ак Барс» был лучше заряжен на игру, так как не имел права на ошибку, поэтому и выиграл. Вы согласны со мной?

— Некое отчаяние, которое они сегодня испытывали, оно, возможно, пошло им на пользу, сыграло на руку. Такова природа человека, и, наверное, это действует в любом спорте. Но нужно отдать им должное, они сегодня хорошо сыграли.

— «Авангард» выиграл 6 овертаймов подряд, 3 из них у «Ак Барса». Можно ли вечно выигрывать овертаймы и в чем вообще секрет?

— Думаю, когда игра переходит в овертайм, здесь нужен лишь один момент с ничейной шайбой, и у нас были моменты, но проблема в том, что мы не смогли довести их до конца, до гола. А у них же получилось это сделать Кагарлицкому. Вообще, в целом я не заостряю внимания на победных сериях в овертайме, потому что главное, что имеет значение, это то, что мы знаем, что наша команда в хорошей физической форме, и мы можем выдержать и один, и два, и три овертайма, с этим никаких проблем не будет. Сегодня повезло противнику, и они заслуженно одержали победу.

— Сегодня отсутствовал Якупов. В чем причина?

— Он сегодня был неспособен играть.

— В этой серии у команды проседает игра во вторых периода и не идет большинство. Чем это можно объяснить?

— Что касается большинства, не так часто получается играть в большинстве, но мы уверены в наших ребятах и знаем, что сможем улучшить этот показатель. Наверное, в этой серии большинство и голы в большинстве не самый ключевой момент, поскольку противник действительно серьезный, и в равных составах против него нелегко. Когда дело доходит до плей-офф, здесь сложно что-то предсказать, допустим, в следующем матче мы возьмем тогда забросим 2 или 3 шайбы в большинстве. Главное, что мы полностью доверяем нашим ребятам и полагаемся на них. Им сейчас нужна эта поддержка, и мы ее будем им оказывать.

— После второго периода вы подозвали к себе Кэмпфера, что вы с ним обсуждали, если не секрет?

— Просто спросил, как дела у Петрова.

— Почему вы решили сегодня играть от обороны?

— У нас всегда один стиль игры.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч серии состоится 10 марта в Казани.