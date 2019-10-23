Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.

«Не получилось забить, — цитирует Яруллина пресс-служба «Ак Барса». — Была упорная игра, интересная, думаю — и соперник хорошо играл, и мы неплохо. Получилось так, как получилось.

Все в равных условиях, у всех игры идут часто. Да, конечно, где-то мы были не первой свежести, но и соперник так же. Все команды в равных условиях находятся, это не оправдание.

Ситуация с Ткачевым? Это хоккей, опасный вид спорта, и никто от этого не застрахован. Будем молиться за состояние Вовы, желаем ему здоровья".

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