«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает

«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.

— Владимир Ткачев в сознании, его здоровью ничего не угрожает. Нападающий останется в больнице Магнитогорска, где завтра утром пройдёт дополнительное обследование. Здоровья Вове и скорейшего выздоровления, — отмечается в сообщении.

Ткачев толкнулся с нападающим уральцев Егором Коробкиным, хоккеиста унесли со льда на носилках. По информации «СЭ», Ткачев пропустит минимум две недели из-за этой травмы.