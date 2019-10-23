Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б).

Он столкнулся с нападающим уральцев Егором Коробкиным, хоккеиста унесли со льда на носилках. Ткачев пропустит минимум две недели из-за этой травмы.

Ткачев покинул лед на носилках //

Матч кошмаров на Урале. Олимпийскому чемпиону порезали шею, звезду «Ак Барса» унесли на носилках //

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