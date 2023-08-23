Хенкель — о матче с «Ладой»: «Немного осталось до начала чемпионата, поэтому требование было — играть правильно»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с «Ладой» (3:2).

«Немного осталось до начала регулярного чемпионата, поэтому требование было — играть правильно, с хорошей самоотдачей, подводить форму к официальным матчам. Тренеры требовали выполнять тактическую установку, по мелочам: выход из зоны, прессинг, раскат, закат», — цитирует Хенкеля Metaratings.ru.

В первом матче нового сезона КХЛ «Ак Барс» сыграет против ЦСКА. Игра пройдет 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где уступила армейцам в серии до четырех побед (3-4).