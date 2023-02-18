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Сегодня, 15:56

Либор Шулак — о матче с «Автомобилистом»: «Я бы выделил нашего вратаря Никиту Серебрякова. Он выглядел здорово»

Алина Савинова
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Защитник «Адмирала» Либор Шулак оценил победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Очевидно, что все хотели победить при своих трибунах после двух неудачных встреч с «Ак Барсом». Получилась плотная игра. Много эмоций, удалений, никто не хотел уступать. Здорово, что удалось победить и взять очень нужные два очка. Также отмечу важность первого гола, всегда лучше вести по счету, чем отыгрываться», — приводит Metaratings.ru слова Шулака.

Также он ответил на вопрос, какой момент стал ключевым в игре.

«Я бы выделил не момент, а игрока — нашего вратаря Никиту Серебрякова. Он выглядел здорово, держал свой привычный уровень, подтаскивал нас в тех ситуациях, где мы не могли ему помочь. Жаль, что ему немного не хватило до «сухаря», — добавил хоккеист.

«Адмирал» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 73 очка в 65 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-admirala-shulak-v-matche-protiv-avtomobilista-vydelil-by-vratarya-serebryakova-228917/
Либор Шулак
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ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Автомобилист 64 35 29 79
3 Авангард 64 36 28 79
4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
5 Сибирь 64 36 28 79
6 Металлург 63 33 30 77
7 Адмирал 65 32 33 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
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