Либор Шулак — о матче с «Автомобилистом»: «Я бы выделил нашего вратаря Никиту Серебрякова. Он выглядел здорово»
Защитник «Адмирала» Либор Шулак оценил победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).
«Очевидно, что все хотели победить при своих трибунах после двух неудачных встреч с «Ак Барсом». Получилась плотная игра. Много эмоций, удалений, никто не хотел уступать. Здорово, что удалось победить и взять очень нужные два очка. Также отмечу важность первого гола, всегда лучше вести по счету, чем отыгрываться», — приводит Metaratings.ru слова Шулака.
Также он ответил на вопрос, какой момент стал ключевым в игре.
«Я бы выделил не момент, а игрока — нашего вратаря Никиту Серебрякова. Он выглядел здорово, держал свой привычный уровень, подтаскивал нас в тех ситуациях, где мы не могли ему помочь. Жаль, что ему немного не хватило до «сухаря», — добавил хоккеист.
«Адмирал» занимает 7-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 73 очка в 65 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
|Сочи
|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|3
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|4
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|5
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|6
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 4
|18.02
|13:00
|
Спартак – Северсталь
|1 : 3
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -