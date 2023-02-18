Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:18

«Северсталь» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Северстали» (1:3).

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал нападающий Игорь Гераськин.

Благодаря этой победе команда из Череповца обеспечила себе место в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Северсталь» — 1:3

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/?type=conference
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тамбиев после победы над «Автомобилистом»: «Цена матча была высока, ребята молодцы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 64 27 37 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Автомобилист 64 35 29 79
3 Авангард 64 36 28 79
4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
5 Сибирь 64 36 28 79
6 Металлург 63 33 30 77
7 Адмирал 65 32 33 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
Результаты / календарь
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 10:00
Адмирал – Автомобилист
 3 : 1
18.02 10:00
Амур – Ак Барс
 3 : 4
18.02 13:00
Спартак – Северсталь
 1 : 3
18.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
18.02 15:00
Металлург – Сочи
 - : -
18.02 17:00
Куньлунь – Барыс
 - : -
18.02 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
18.02 17:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
18.02 17:30
Витязь – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости