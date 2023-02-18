«Северсталь» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф КХЛ

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Северстали» (1:3).

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал нападающий Игорь Гераськин.

Благодаря этой победе команда из Череповца обеспечила себе место в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Северсталь» — 1:3