Зарплата нападающего «Локомотива» Березкина в следующем сезоне вырастет в полтора раза

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Локомотива» Максима Березкина в следующем сезоне вырастет в полтора раза.

По нашей информации, в нынешнем сезоне он зарабатывает 12 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 его доход возрастет до 18 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне 22-летний Березкин набрал 26 (7+19) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.