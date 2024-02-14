Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:43

Зарплата нападающего «Локомотива» Березкина в следующем сезоне вырастет в полтора раза

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Локомотива» Максима Березкина в следующем сезоне вырастет в полтора раза.

По нашей информации, в нынешнем сезоне он зарабатывает 12 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 его доход возрастет до 18 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне 22-летний Березкин набрал 26 (7+19) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Названы самые крепкие пары российского спорта
Евро 2024 по футболу пройдет с участием 24 сборных в 10 городах
Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов
В Польше заявили о необходимости Германии пойти на уступки в вопросе репараций
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
Болтон обвинил Трампа в закладывании базы для выхода США из НАТО
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амур» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

«Барыс» победил «Адмирал» и прервал 11-матчевую серию поражений, Рымарев оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Куньлунь РС 62 21 41 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
14.02 12:00
Амур – Трактор
 4 : 2
14.02 12:30
Адмирал – Барыс
 2 : 3
14.02 19:00
Северсталь – Спартак
 - : -
14.02 19:30
Сочи – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости