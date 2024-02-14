«Барыс» победил «Адмирал» и прервал 11-матчевую серию поражений, Рымарев оформил дубль
«Барыс» на выезде победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
Дубль за гостей оформил Евгений Рымарев. Еще одна шайба на счету Энтони Камары.
За хозяев отличились Александр Горшков и Дмитрий Завгородний.
«Барыс» (48 очков) прервал 11-матчевую серию поражений, но продолжает замыкать таблицу Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (51) идет предпоследним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы: Рымарев — 4, 13:58 — 0:1. Камара — 14 (Оберг), 18:06 — 0:2. Рымарев — 5 (Старченко), 34:59 — 0:3. Горшков — 10 (бол., Берлев, Бучельников), 44:11 — 1:3. Завгородний — 6 (Петьков), 57:13 — 2:3.
Нереализованный буллит: Фьоре (Адмирал), 5:49 (Вратарь).
Вратари: Демченко (С.В. Иванов, 20:00, Демченко, 40:00, 59:02 — 59:53) — Паскуале.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 53 (13+24+16) — 30 (13+8+9).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
14 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 2931 зритель.
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Амур – Трактор
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